Servizio civile in CRI, otto posti su Orbetello

Orbetello: Sono 4 i progetti per il servizio civile nazionale predisposti dalla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, che sono stati presentati ed approvati dal Ministero, con la collaborazione dell’Ufficio Servizio Civile del Comitato Centrale.



I posti assegnati ad Orbetello sono in tutto 8, per giovani in età compresa fra i 18 ed i 28 anni.

Info sul portale nazionale internet della Cri www.cri.it

Invece per il corso di base in Cri, mandare una e mail a: costadargento@cri.it

Domande da presentare entro il 10 di febbraio.