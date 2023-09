Servizio civile a Niccioleta, nel Comune di Massa Marittima, ecco come candidarsi

Scadenza bando: ore 14 del 28 settembre 2023. Previsto per un anno un assegno di 507,30 euro al mese.



Massa Marittima: Un anno in comune con il servizio civile universale: l’amministrazione comunale di Massa Marittima cerca una volontaria o un volontario di età compresa tra i 18 e i 28 anni per il progetto “Botteghe della salute - inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana”.

Le attività si svolgeranno nell’anno 2023-2024 presso la sede della Frazione di Niccioleta (Ex ufficio postale) richiedendo un impegno di 25 ore settimanali, articolate in 5 giorni a settimana. Al giovane in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro.

“Il Comune di Massa Marittima rinnova anche quest’anno la propria adesione al servizio civile universale riconoscendo il valore formativo di questa esperienza per i giovani – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Politiche Giovanili - Il servizio civile consente di portare avanti sul territorio importanti progetti di animazione culturale e sostegno digitale alla popolazione. È quindi un’esperienza che porta valore aggiunto alla comunità in termini di servizi e al tempo stesso consente ai giovani di fare esperienza e maturare competenze. Non è un contratto di primo impiego ma è comunque un percorso formativo che dura un anno e che consente di acquisire delle competenze da spendere in futuro nel mercato del lavoro.”

C’è tempo fino alle ore 14 del 28 settembre 2023 per presentare la domanda.

I candidati dovranno produrre la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di spid https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

Ulteriori info e tutta la documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2023/09/Selezione-di-1-volontaria-o-del-servizio-civile-universale-.html