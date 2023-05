Sport Serie D: Us Grosseto vince a Ghiviborgo, ma non basta per evitare i play-out 10 maggio 2023

10 maggio 2023 124

Redazione Grosseto: Us Grosseto vince a Ghiviborgo domenica scorsa, ma non basta per evitare i play-out. La squadra di "patron" Giovanni Lamioni e del presidente Fiorini condannata dalla classifica avulsa alla disputa dei play-out salvezza.

Domenica 14 maggio i torelli maremmani saranno impegnati contro gli aretini del Terranuova Traiana a San Sepolcro, (lo stadio del Grosseto è squalificato sino a tutto giugno), in una gara che per il Grosseto figura tra quelle on casa. La gara si disputerà a "porte chiuse", cioè senza tifosi. I maremmani hanno dalla loro due risultati utili su tre. Infatti, oltre che vincere il match, per gli uomini di Cretaz basterà anche il pareggio, in quanto meglio classificati alla fine della stagione regolare. Questa la gara con il Ghiviborgo di domenica scorsa, vinta dal Grosseto per 1-0. Ghiviborgo - U.s. Grosseto 1912 0 - 1 Marcatori: 25' st. Gomes (Gr.)

Ghiviborgo: Becchi, Bertonelli, Seminara, Izzi, Signorelli (37' st. Campani), Nottoli, Del Carlo, (10' st. Bongiorni) Del Dotto, Cristofani, Della Pina, Zini.(15' st. Mata) A Disp. Antonini, Tiganj, Bongiorni, Terigi, Campani, Giannotti, Mata, Sgherri. All. Maccarone

U.s. Grosseto 1912: Nannetti, Crivellaro, Veronesi (7' st. Moscatelli), Carannante, Ciolli, Bruni, Diambo, Battistoni (13' st. Pasciuti), Aleksic (37' st. Scaffidi), Cesaroni (29 st. Bruno), Generali. A disp. Cirillo, Bruno, Cretella, Caprioli, Moscatelli, Ferrante, Pasciuti, Gomes. All. Cretaz

Direttore di gara: Alessandro Salvestri di Roma1 - Assistenti: Tommaso Mambelli di Cesena e Claudio Fecheta di Faenza Ammonizioni: 36' pt. Del Dotto (Gh.), 5' st. Veronesi (Gr.)

Note: Calci d'angolo: 2- 9 - Recupero: 0' pt, 3' st. Guarda il video: Ghiviborgo-Grosseto parla Gianni Lamioni presidente del Grosseto Calcio Ghiviborgo-Grosseto parla Gianni Lamioni presidente del Grosseto Calcio





