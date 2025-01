Attualità Epifania: le variazioni ai servizi nei comuni della provincia di Grosseto 3 gennaio 2025

Tutte le variazioni sono state concordate con le singole Amministrazioni comunali con l’intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. Grosseto: Di seguito tutte le variazioni previste (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative info direttamente sul portale www.seitoscana.it). A Follonica, lunedì 6 gennaio la raccolta degli sfalci e potature nelle zone di Capannino, Corti nuove e San Luigi non sarà effettuata. Il successivo passaggio di raccolta del materiale sarà effettuato, come da programma, venerdì 10 gennaio. A Monterotondo Marittimo, la raccolta porta a porta dell’organico del lunedì sarà posticipata a martedì 7 gennaio, nell’orario consueto. A Montieri, la raccolta porta a porta dell’organico del lunedì sarà posticipata a martedì 7 gennaio, nell’orario consueto. A Roccastrada, lunedì 6 gennaio, la raccolta porta a porta dell’organico, solitamente svolta nel pomeriggio, sarà anticipata alla mattina. Per questo i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6. Negli altri comuni della provincia di Grosseto dove è attiva la raccolta domiciliare (Castell’Azzara, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monte Argentario e Scarlino) lunedì 6 gennaio tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente e rimarranno invariati rispetto al normale calendario. Sei Toscana ricorda che lunedì 6 gennaio resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna sacchi, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo. Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali. Seguici



