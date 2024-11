Sport Serie D, i biancorossi convocati da mister Consonni per sfida Us Grosseto-Flaminia 10 novembre 2024

10 novembre 2024 449

449 Stampa

Redazione

Grosseto: Campionato nazionale di serie D, i biancorossi convocati da mister Consonni per la gara interna allo "Zecchini" di oggi pomeriggio alle ore 14,30 con il Flaminia Civitacastellana.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Serie D, i biancorossi convocati da mister Consonni per sfida Us Grosseto-Flaminia Serie D, i biancorossi convocati da mister Consonni per sfida Us Grosseto-Flaminia 2024-11-10T09:03:00+01:00 56 it Serie D, i biancorossi convocati da mister Consonni per sfida Us Grosseto-Flaminia PT1M /media/images/calcio-GR-foligno-11.jpg /media/images/thumbs/x600-calcio-GR-foligno-11.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 10 Nov 2024 09:03:00 GMT