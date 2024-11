Sport Serie D, i biancorossi convocati da mister Consonni per sfida Follonica Gavorrano-Us Grosseto 3 novembre 2024

Grosseto: Campionato nazionale di serie D, i biancorossi convocati da mister Consonni per il derby Follonica Gavorrano-Us Grosseto di oggi pomeriggio. Portieri: * Pellegrini Luigi (2005) * Piersanti Mattia * Raffaelli Francesco (2005) Difensori: * Bolcano Daniele * Cretella Riccardo * Falasca Marco (2006) * Grasso Filippo (2004) * Guerrini Lorenzo (2006) * Macchi Mattia (2004) * Possenti Marcello Centrocampisti: * Aprili Lorenzo (2004) * Caponi Andrea * Cela Isuf * Sabelli Piergiorgio * Sacchini Samuele Attaccanti: * Addiego Mobilio Andrea * Benucci Massimiliano * Boiga Nicolas * Chrysovergis Marios (2004) * Generali Niccolò (2006) * Riccobono Gianni * Senigagliesi Luca Seguici



