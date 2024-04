Serie D. Grosseto espugna il campo della capolista Pianese

Piancastagnaio: Un superbo Grosseto vince nettamente in casa della capolista Pianese e riapre il campionato. A rete per i maremmani : 33’ Grasso, Macchi e Sabelli. Il goal della bandiera dei bianco-neri amiatini porta la firma di Mignani. Questa la "cronaca" della gara.





4’ Spunto centrale di Miccoli. Il regista della Pianese prova a far correre Kouko, che strappa verso l’area di rigore. Sberla dai trenta metri dell’attaccante locale. Conclusione potente, ma sballata.

7’ Rinaldini innesca Marzierli, che riesce di prima intenzione a scucchiaiare per Romairone. L’esterno biancorosso scatta in posizione regolare, lascia rimbalzare il pallone e prova a girarlo verso lo specchio. Uscita con perfetta scelta di tempo del portiere De Fazio.

9’ Simeoni cattura la sfera e telecomanda sulla destra verso Boccadamo, che si accende palla al piede e sprigiona la staffilata. A lato alla destra di Raffaelli.

19’ Calcio d’angolo effettuato dalla Pianese con Ledonne. Saio svetta di testa. Di Martino si coordina e calcia. Battuta strozzata. Il pallone rotola sul fondo lemme lemme.

24’ Sabelli coinvolge staccato a sinistra Rinaldini. Imbucata verso Riccobono, che scappa via sulla linea di fondo e propone un velenoso tiro-cross. De Fazio si rifugia in angolo. Sul corner successivo ancora il portiere della Pianese attento nello smanacciare il tracciante di Rinaldini.

28’ Rinaldini da fermo danza sul pallone e prova ad inventare un arcobaleno dal vertice dell’area. Sfera che sibila il palo alla sinistra di De Fazio.

29’ Remy, servito da un tocco di Simeoni, salta Riccobono e si ritaglia lo spazio per il bolide dai venticinque metri. Traiettoria deviata, che si impenna oltre la traversa.

33’ Goal del Grosseto. Guizzo del Grifone che passa a condurre. Invito di Macchi. Sacchini prolunga. Marzierli riesce a trasmettere il pallone a Grasso. L’esterno prova una prima rasoiata, ma viene murato da Lo Porto. Il pallone schizza ancora verso Grasso che non fallisce la seconda opportunità, trafiggendo De Fazio. Primo centro in campionato per Filippo Grasso.

40’ Pareggio della Pianese. Prodezza balistica di Mignani, che si gira in un fazzoletto al limite dell’area e scarica in porta un destro terrificante. Pallone che bacia la traversa e varca la linea di porta, dopo aver sbattuto sulla schiena di Raffaelli.

41’ Il Grosseto segna subito. Pochi istanti dopo il calcio di inizio, i biancorossi rovesciano il fronte con lo slalom di Macchi, che sfonda a sinistra, si incunea in serpentina dentro l’area e da posizione laterale scava una palombella che si incastona all’angolino alla sinistra di De Fazio. Terzo centro in campionato per Mattia Macchi.

43’ Risponde la Pianese. Simeoni imbuca per Mignani, che controlla e calcia. Raffaelli c’è.

45’ Concessi 2 minuti di recupero.

46’ Il Grosseto spreca la chance dell’1-3. La squadra di Malotti si distende in contropiede. Sacchini apparecchia per Marzierli. L’attaccante spara alto a tu per tu con De Fazio.

47’ Fine primo tempo.

1’st Protesta la Pianese. Kouko sfugge a Sabelli e mette al centro. Grasso allontana in stile goffo. I locali chiedono un fallo di mano senza essere accontentati. Sulla respinta Remy calcia di controbalzo. Inghiotte il pallone Raffaelli.

4’st Transizione offensiva del Grosseto. Marzierli smista per Rinaldini, che rovescia il fronte verso Romairone. Si fa vedere Riccobono, che tenta il diagonale. Pallone largo.

8’st Sacchini si appoggia su Rinaldini, che disegna lo spiovente. Marzierli non la trova. Romairone sul secondo palo si allunga in estirada, mancando anch’egli l’appuntamento con la sfera.

8’st Primo cambio della gara. Nella Pianese Mastropietro rileva Miccoli.

10’st Fucilata di Remy dalla lunga distanza. Blocca in due tempi Raffaelli.

12’st Bolide di Marzierli su sponda di Riccobono. Soluzione alle stelle.

13’st Stavolta è Macchi a liberare il destro da distanza siderale. Pallone fuori misura.

14’st Kouko pattina con eleganza sulla sinistra, punta Grasso e mette dentro. Cretella allontana. Irrompe Di Martino, che calcia repentinamente. Tiro che carambola alto sopra la traversa.

16’st Tracciante di Grasso. Marzierli prende il tempo a Remy e cerca di girare di testa. Frustata che non riesce. L’attaccante sfiora soltanto.

18’st Il Grosseto resta in dieci uomini. Grasso, già ammonito, trattiene vistosamente Di Martino al limite dell’area, ricevendo dall’arbitro Liotta il secondo giallo. Espulso Filippo Grasso.

20’st Nel Grosseto Davì subentra a Rinaldini.

25’st Tris del Grosseto. In inferiorità numerica il Grifone trova la forza per segnare. Sabelli con caparbietà riconquista a centrocampo, parte in percussione centrale e sprigiona un destro chirurgico dai venti metri. De Fazio è battuto. Quinto centro in campionato per Piergiorgio Sabelli.

25’st Avvicendamento nella Pianese. Di Mino prende il posto di Remy.

27’st Per il Grosseto doppia sostituzione. Debutta Fregoli in luogo di Macchi. Esce anche Romairone. Dentro Russo.

29’st Lascia il campo Kouko. Tocca a Bramante.

32’st Nella Pianese entra Falconi. Out Ledonne.

33’st Nel Grosseto esordio anche di Violante. Fuori Sacchini.

34’st Botta di Mastropietro. Cretella si immola. Poi arma il destro Boccadamo. Siluro che si perde oltre il legno superiore.

37’st Angolo di Riccobono. Il portiere De Fazio sottrae con un coraggioso intervento il pallone dalla disponibilità di Marzierli, appostato sul primo palo e pronto a ribadire in rete.

45’st Tra le file biancorosse Porcu dà fiato a Riccobono.

45’st Concessi 5 minuti di recupero.

48’st Bramante affonda sulla destra, sguscia via a Russo ed apre il fuoco. Raffaelli sicuro inchioda a terra.

50’st Fine partita.





𝐏𝐢𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞-𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨 𝟏-𝟑

Pianese: De Fazio, Remy (25’st Di Mino), Gagliardi, Miccoli (8’st Mastropietro), Lo Porto, Di Martino, Boccadamo, Simeoni, Mignani, Ledonne (32’st Falconi), Kouko (21’st Bramante). Allenatore: Prosperi. A disposizione: Iurino, Monanni, Tognetti, Gamberi, Lulli.

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Sacchini (33’st Violante), Sabelli, Marzierli, Rinaldini (20’st Davì), Riccobono (45’st Porcu), Macchi (27’st Fregoli), Romairone (27’st Russo), Saio, Grasso. Allenatore: Malotti. A disposizione. Sclano, Aprili, Simi, Nocciolini.

Marcatori: 33’ Grasso (G), 40’ Mignani (P), 41’ Macchi (G), 25’st Sabelli (G)

Arbitro: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia) - Assistenti: Angelo Spoletini (Rieti), Pietro Anile (Acireale)

Ammoniti: Macchi, Grasso, Kouko, Marzierli, Simeoni, Lulli

Note: al 18’st espulso Grasso (G) per somma di ammonizioni - Angoli: 4-4 - Recupero: 2’pt; 5’st

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri