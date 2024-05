Coppa Passalacqua: il Follonicagavorrano conquista i quarti battendo Alberese

Grosseto: Il Follonicagavorrano si qualifica ai quarti di finale a punteggio pieno, l'Alberese lascia la manifestazione tra gli applausi per il timbro di formazione organizzata e ricca di spirito di abnegazione seminato durante le notturne. Il successo dei ragazzi di Pagliarini è netto e meritato (2-1), poggiato su un tasso tecnico e atletico certamente superiore grazie ai quali accedono al turno successivo a punteggio pieno. Di fronte a questo muro quelli di Piccioni non hanno mai perso la testa o le misure in campo, hanno giocato il loro calcio mettendo in vetrina un portiere, Conti 2006, capace di parare anche l'impossibile e regalando al pubblico lo splendido calcio di punizione targato Giulianini con il quale l'Alberese ha dimezzato il divario.



La classifica del girone B: Follonicagavorrano 9, Virtus Amiata 3, Venturina e Alberese 1. Resta da giocare Venturina – Virtus Amiata.

Follonicagavorrano – Alberese 2-1 (1-0)

FOLLONICAGAVORRANO: Comparini, Milano (25' st Agafitei), Picci, Miccoli, Pimpinelli, Cionini, Giovannucci, Calvi, Artino (34' st Ferraro), Criscuolo, Piazza. A disposizione: Alfonzi, Simoncini, Sorvillo, Stefanini, Pallini, Ghirlandini. Allenatore: Daniele Pagliarini.





ALBERESE: Conti, Bartolomei , Caporali, Nasini (34' st De Pascale), Alfano Mazzocco, Attilio (10' st Russo), Rosini, Niccolini (20' st Neri), Giulianini, Scovaventi (10' st Lorenzoni). A disposizione: Caruso, Leoni, Natale, Massai. Allenatore: Enrico Piccioni.





ARBITRO: Matteo Concedda; 1° assistente Arianna Anello, 2° assistente Simone Ferrara (terna Aia di Piombino).

RETI: 33' Criscuolo; 3' st Piazza, 41' st Giulianini.

NOTE: ammoniti Criscuolo, Alfano, Attilio. Calci d'angolo 6-0.