Serie B: Olimpia e la nuova sciacciatrice della Pallavolo Grosseto

Grosseto: Scaduti oggi alle ore 12 i termini per i trasferimenti delle atlete per le categorie nazionali, ore frenetiche di intenso lavoro per la dirigenza dell'Asd Pallavolo Grosseto che è dovuta tornare sul mercato suo malgrado. Infatti, incassato l'addio della schiacciatrice Alice Casa che solo nella giornata di giovedì scorso ha deciso di non continuare con la società, "Ci ha messo in forte difficoltà - affermano i dirigenti della Pallavolo Grosseto - . Oltre al danno, la beffa di non aver potuto concretizzare con un altra schiacciatrice dato la tempistica così ristretta e l'assoluta non collaborazione della società che doveva concedere il prestito non hanno permesso che il passaggio andasse a buon fine. Ma come è ben stampato nel nostro DNA non ci siamo arresi e siamo riusciti a portare in Società un altro attaccante, Lei è Olimpia Merler (nella foto), 198 cm che già da lunedì prossimo sarà a disposizione del Tecnico Rossano Rossi.

Olimpia arriva a Grosseto dalla B2 di Pesaro. “Inizia un nuovo capitolo per me a Grosseto. Ogni sfida sarà un’opportunità per crescere e contribuire, con passione e impegno, al successo di questo gruppo. Il bello dello sport è costruire qualcosa di speciale insieme, ed è esattamente ciò che mi aspetto da questa avventura.” Così ha commentato Olimpia alla firma del Contratto! Un in bocca al lupo e buon lavoro da parte della Società