Serie A2, la Blue Factor batte l’Acea nel derby maremmano

Al Casa Mora il Castiglione supera 4-2 la giovane formazione del golfo



Castiglione della Pescaia: La Blue Factor vince il derby contro l’Acea Follonica, 4-2, e rimane in vetta alla classifica di serie A2. Al Casa Mora è stata una bella partita nel testa-coda, combattuta e piena di episodi. Il Castiglione di Alberto Aloisi ha però sprecato l’impossibile, fermato dalle paratissime di Mugnaini. Il punteggio è rimasto in equilibrio fino alla fine anche se sempre in mano dei biancocelesti. Il Follonica ha saputo sfruttare i tiri liberi, mentre la squadra di Aloisi ne ha falliti ben tre.

Pronti via e al vero primo affondo la Blue Factor passa in vantaggio. Contropiede do Piro per Guarguaglini che da destra batte Mugnaini, 1-0. Buralli al 5’ spreca un rigore, Mugnaini strepitoso para. Poi Brunelli si becca un blu. Saitta sventa su Faelli, e in inferiorità numerica il Castiglione raddoppia: Buralli sfonda da destra e infila ancor il portiere, 2-0. Il Castiglione spreca dosi industriali di occasioni, con i giovani di Polverini, senza Bracali convocato in A1 e Mattia Polverini, che però reggono bene l’urto, giocando con molta disciplina. Ancora un blu a Brunelli porta al tiro Adriano Maggi e questa volta la conclusione è perfetta, 2-1. Il tempo si chiude con un nuovo rigore per il Castiglione: Buralli spara ancora a salve e Mugnaini sventa. Ad inizio ripresa però Buralli, alza e schiaccia, mette dentro il 3-1. La partita sembra chiusa anche perché da fuori Brunelli spara a fil di palo il 4-1. Poi in pochi secondi due falli senza cartellino blu portano al tiro diretto. Piro fallisce, con Mugnaini che sventa. Adriano Maggi invece batte Saitta per il 4-2. Nel resto dell’incontro il Castiglione controlla, in porta per il Follonica entra anche Ernesto Maggi con il punteggio che però non cambia più.

Campionato serie A2 girone B: BLUE FACTOR CASTIGLIONE-ACEA FOLLONICA 4-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Federico Buralli, Filippo Onori, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

ACEA FOLLONICA: Marco Mugnaini, Ernesto Maggi; Mattia Giabbani, Alessandro Agresti, Jacopo Mariotti, Mattia Ricceri, Lorenzo Masini, Matteo Faelli, Adriano Maggi, Filippo Galgani. All. Franco Polverini.

ARBITRO: Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (2-1) 1’56 Guarguaglini (C), 9’54 Buralli (C), 16’32 pp A.Maggi (F); st 1’14 Buralli (C), 8’21 Brunelli (C), 12’10 pp A.Maggi (F).