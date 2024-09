Politica Sempre più attenzione da parte del Governo Meloni per gli enti del terzo settore 11 settembre 2024

Firenze: “Oltre 22,7 milioni di euro per sostenere gli enti del Terzo Settore, è quanto riporta Simonetta Baccetti, responsabile regionale per Fratelli d’Italia del dipartimento terzo settore, stanziamenti volti a favorire progetti nazionali per promuovere politiche sociali volte all'inclusione sociale e al bene collettivo”.

“Il fondo nello specifico si propone di sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale mediante il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale promossi, da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte al RUNTS”. Gli interessati possono inviare domanda entro il 22 ottobre 2024 https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/avviso-2-2024-per-l-accesso-ai-contributi-del-fondo-ex-art-72-del-codice-del-terzo-settore Come riporta il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: “È possibile prendere visione dello stesso mediante apposita Piattaforma disponibile dalle ore 12:00 del 23 settembre 2024 sino alle ore 20:00 del 22 ottobre 2024”. “Ancora una volta il Governo Meloni rafforza le azioni tese a migliorare il bene comune”, conclude Baccetti.

