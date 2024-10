Sei Toscana al lavoro nei territori colpiti dai violenti nubifragi

La società si è attivata per mettere a disposizione mezzi e uomini per le operazioni di rimozione detriti e pulizia dei territori colpiti dalle violente precipitazioni in alcuni comuni del senese e della Val di Cornia



Piombino: L'Amministrazione comunale di Piombino e Sei Toscana hanno attivato l’apertura straordinaria dei due centri di raccolta di Piombino per agevolare il conferimento dei rifiuti alluvionati.

Domani, domenica 20 ottobre, le due strutture – che si trovano in via della Bonifica a Riotorto e in località Fiorentina – saranno aperte dalle ore 8 alle 12. Saranno predisposte aree apposite per permettere il conferimento dei rifiuti alluvionati da parte delle utenze.