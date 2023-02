Segui la Fiorentina. Scegli l’autobus “At” e ACF Fiorentina

Firenze: “Segui la Fiorentina. Scegli l’autobus”. Questo il titolo della campagna di comunicazione realizzata da “At” in collaborazione con ACF Fiorentina per incentivare l’utilizzo dei bus da parte dei tifosi che vogliono recarsi allo Stadio per sostenere la squadra viola.



L’obiettivo condiviso da Autolinee Toscane e ACF Fiorentina è semplice: per andare allo stadio nei giorni della partita c’è un mezzo di trasporto sostenibile, economico, comodo, che riduce il traffico, riduce le code e migliora la qualità dell’aria in città. L’autobus.

Infatti, sono undici le linee che portano allo Stadio Franchi in zona Campo Marte proprio nei giorni degli incontri casalinghi della viola. Oltre alla linea 52, la linea speciale che viene attivata appositamente nel giorno gara, ci sono anche le linee 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 21.

L’autobus è al servizio dei supporter viola e si propone quale mezzo di trasporto per riunire gli appassionati della Fiorentina e accompagnarli, prima e dopo l’evento sportivo, creando momenti di aggregazione e di condivisione.

“Il bus non è solo di lavoratori e studenti, ma anche di tifosi e famiglie che vogliono spostarsi per andare a vedere la propria squadra del cuore – commenta il Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli - Andare allo Stadio è semplice e lo si può fare lasciando l’auto privata a casa, evitando code e attese. Si può seguire la Fiorentina e scegliere l’autobus, un momento di aggregazione un po’ come avviene in Inghilterra con i supporter delle squadre di Premier League o negli Stati Uniti con gli appassionati delle squadre dell’NBA. È proprio sui mezzi di trasporto che i tifosi si incontrano e iniziano il loro viaggio insieme verso l’impianto sportivo. E alla fine è proprio con un “autobus” che le squadre si recano allo stadio”.

La Fiorentina è orgogliosa di dare l’avvio a questa collaborazione che nasce per incoraggiare attivamente la mobilità sostenibile e promuovere il rispetto dell’ambiente. L’utilizzo dell’autobus nel giorno gara deve poter essere di beneficio per i supporter viola che vogliano raggiungere lo Stadio limitando il traffico, lo smog e l’inquinamento della città di Firenze.

Autolinee Toscane e Fiorentina diffonderanno la campagna sulle vetture in servizio in città e con uno “speciale” autobus che circolerà per Firenze. La collaborazione sarà raccontata anche attraverso news sul sito di Autolinee Toscane (www.at-bus.it), all’interno di una pagina specifica, sul canale ufficiale di Facebook e con avvisi sull’App Moovit. La Fiorentina diffonderà la comunicazione sui propri social (Facebook, Twitter e Instagram), sull’app ufficiale e con annunci sul maxischermo dello Stadio durante le partite casalinghe.