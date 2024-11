Attualità Sede Cgil ristrutturata per Massa Marittima 11 novembre 2024

Pagni «Anche per la Cgil nazionale e regionale questo è un patrimonio di tutto il sindacato» Massa Marittima: Due giorni dopo i festeggiamenti per l’anniversario dei 40 anni della Cgil di Follonica, il 9 novembre, la Camera del lavoro di Massa Marittima ha festeggiato la sua sede rinnovata. Cgil e Spi Cgil Grosseto, hanno fatto iniziare la mattinata con un incontro che ha ospitato la presentazione del libro “Le Camere del lavoro di Massa Marittima e Follonica”, di Silvano Polvani. Una presentazione che ha richiamato al valore del passato ma anche all'importanza della sua traduzione in impegno futuro. La mattinata è stata chiusa poi dalla vera e propria festa della ristrutturazione della sede storica della Cgil di Massa Marittima, terminata con lo spettacolo degli sbandieratori e musici massetani. L'evento ha celebrato anche la storia della Camera del lavoro di Massa Marittima, il cui primo embrione fu posto nel 1896 dai socialisti Gaetano Poli, Pietro Ravagli e Fabio Vecchioni. I festeggiamenti di questo 2024 riconsegnano ai cittadini una Camera del lavoro che rappresenta un presidio a servizio di lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati del territorio. Un porto sul futuro al quale molti sanno di poter fare sicuro attracco. Seguici



