Seconda uscita domani per il presepe vivente di Bolsena

Bolsena: Bolsena apre il 2025 con la seconda uscita del presepe vivente. Il 1° gennaio, dalle 17,30, torna la rievocazione organizzata dall’associazione La corte dei miracoli, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. L'evento è un'esperienza molto apprezzata, che unisce fede, cultura e tradizione, con la possibilità di vivere l’atmosfera di attesa che si respirava nell’antica Betlemme, tra i vicoli del quartiere medievale Castello. “L’inaugurazione è andata molto bene, con un’ottima partecipazione di pubblico – affermano dall’associazione -. Nonostante il freddo pungente e il forte vento che non ha permesso di accendere torce e candele o utilizzare tutti i tessuti pensati per completare le scenografie, è stato emozionante vedere il rione risplendere della bellezza per cui tanto abbiamo lavorato”.

Lungo un percorso di 700 metri, hanno preso forma e vita con tanti figuranti più di 15 scene di vita popolare, che hanno riportato le lancette dell’orologio indietro di oltre 2000 anni. I visitatori hanno avuto modo di interagire con i figuranti e di immergersi nella rappresentazione entrando “fisicamente” nei quadri animati, in modo particolare in quelli allestiti nelle cantine, annullando la distanza tra personaggio e spettatore. Dall’accampamento della legione romana al grande mercato; dal luogo del censimento al lebbrosario e allo lo spettacolo quasi teatrale della Compagnia delle Lavandaie della Tuscia, fino alla Natività. Per tutte le informazioni è possibile seguire la pagina Facebook “Presepe vivente Bolsena” e l’account Instagram “Bolsenapresepevivente”.