Seconda edizione della “Franco Falconi Cup”: tanti giovani calciatori in campo

Grosseto: Torna la “Franco Falconi Cup”, giunta alla seconda edizione. L’appuntamento è per domenica 6 ottobre, a partire dalle 15, sul campo sportivo di via Australia. La manifestazione sportiva nel ricordo di Franco Falconi, storico allenatore e dirigente della Nuova Grosseto Barbanella, manderà in campo tanti giovani calciatori. Il torneo, riservato al secondo anno della categoria Pulcini, ovvero i nati nel 2014, vedrà la partecipazione di società come Grosseto, Atletico Maremma, InvictaSauro, Venturina, Roselle, Virtus Maremma, oltre ai padroni di casa della Nuova Grosseto Barbanella. «Siamo giunti alla seconda edizione, passa il tempo, ma il suo ricordo è sempre vivo dentro di noi – spiega Domenico Lanzano, presidente della Nuova Grosseto Barbanella – perché il segno che ha lasciato nella nostra società è indelebile. Da allenatore ha formato sul campo tanti giovani ragazzi che adesso sono diventati uomini, da dirigente ha rappresentato un pilastro della nostra società sportiva. Per questo la manifestazione di domenica sarà una festa del calcio nel ricordo di Franco Falconi, con semplicità e passione». Sarà dunque una domenica di calcio e sport, con tanti bambini impegnati a inseguire un pallone e anche i loro sogni.

