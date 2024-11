Se il “bonjour” si vede dal mattino: primo acquisto in casa Bsc Grosseto

Arriva in Maremma per la stagione 2025 il ricevitore Lopez, nazionale francese che ha giocato anche in Giappone

Grosseto: Si comincia dal ricevitore. Dopo un try out andato in scena in questi giorni allo stadio Simone Scarpelli, il Big Mat Bsc Grosseto ha messo sotto contratto Miguel Eduardo Lopez, ricevitore di origini venezuelane che gioca per la nazionale francese. “Siamo felici – commenta il direttore sportivo Roberto Piccioli – di cominciare la nostra campagna acquisti con un ventunenne di talento come Lopez. Vogliamo allestire un roster competitivo, valorizzando anche il settore giovanile e seguendo le necessità del manager. Ovviamente faremo scelte oculate, in linea con le possibilità economiche della società, ma cercheremo di portare in Maremma giocatori di ottimo livello”.

Miguel Eduardo Lopez nel 2024 ha vestito la maglia del Kimikawa nella Lega indipendente giapponese, registrando 138 AB, 36 H, 3 2B, 1 HR, 13 RBI, 7 BB. 12 SO, 261 AVG; nel 2023, invece, ha giocato in Francia con la Rochelle (93 AB, 26 H, 4 2B, 2 3B, 13 RBI, 9 BB, 9 SO, 280 AVG).