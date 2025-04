Scoprire l’Isola d’Elba tra natura e stelle: astroturismo sui sentieri e sulla grande traversata elbana

Tra escursioni notturne e osservazioni guidate, la maggiore isola toscana si conferma una destinazione ideale per chi vuole vivere la magia del cielo stellato

Isola d’Elba: L’Isola d’Elba invita a scoprire il fascino del cielo stellato con una serie di attività dedicate all’astroturismo (Foto: Fortezza Volterraio - Isola d'Elba ©R.Ridi). Grazie all'impegno dell'Associazione locale Astrofili di San Piero (Campo nell’Elba), l’osservazione delle stelle diventa protagonista con escursioni notturne guidate tra i sentieri elbani e l’esperienza della “GTE al buio”. In arrivo anche il primo osservatorio astronomico permanente dell’isola.

GTE AL BUIO: un’esperienza unica tra trekking e stelle

La Grande Traversata Elbana (GTE) è un percorso di trekking che attraversa tutta la dorsale dell’isola, offrendo panorami naturali tra mare, colline e montagne. Solitamente percorsa di giorno, il prossimo 26 aprile, in occasione della International Dark Sky Week, si potrà partecipare alla “GTE al Buio”, un’esperienza affascinante che combina il trekking notturno con l'osservazione delle stelle.

Il percorso prevede il ritrovo alle ore 20.30 presso Colle Reciso, un rilievo situato nella parte centrale dell'isola e caratterizzato da una grande cava di calcare. Da lì, i partecipanti seguiranno un sentiero che si dirige verso Portoferraio, attraversando una ex strada militare immersa nella rigogliosa macchia mediterranea, tra lecci, corbezzoli ed eriche. Dopo un tratto di cammino, il gruppo farà ritorno su uno spiazzo panoramico dove gli Astrofili Elbani metteranno a disposizione telescopi per l'osservazione del cielo notturno. La durata dell’escursione, adatta a tutti, è di circa tre ore. La partecipazione è su prenotazione sul sito infopark.sl3.eu, con un costo di 8 euro per gli adulti, 4 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni, e gratuita per i bambini sotto i 5 anni.

Le attività di astroturismo sull’Isola d’Elba

Dal 2009, l'Associazione Astrofili di San Piero opera con passione sul territorio comunale di Campo nell’Elba e in altri Comuni elbani, organizzando incontri ed eventi presso il cosiddetto “Piazzale dell’Astronomia di San Piero”, un'area lontana dall’inquinamento luminoso e perciò perfetta per l’osservazione del cielo notturno. Nel tempo il luogo è stato arricchito con strumenti astronomici, meridiane e panchine panoramiche dedicate all’osservazione celeste.

Da giugno a ottobre, ogni martedì e sabato, l’esperienza si arricchisce con escursioni notturne lungo i sentieri dell’isola, dove natura e astronomia si fondono. Partendo dal centro storico di San Piero in Campo, un antico borgo situato su uno sperone granitico alle pendici del Monte Capanne, noto per la sua tradizione legata all’estrazione e alla lavorazione del granito, il cammino prosegue poi verso la Piana di Castancoli, un’area pianeggiante da cui si apre un ampio panorama sulla costa sud-occidentale dell’isola, inclusa la spiaggia di Cavoli, Seccheto e la punta di Fetovaia e, nelle giornate limpide, anche sulla Corsica, visibile all’orizzonte. L’escursione conduce infine alle Vie del Granito, un itinerario che attraversa antichi luoghi di lavorazione del granito, dove sono ancora presenti testimonianze dell’attività estrattiva sviluppata nei secoli passati.

Durante le passeggiate, gli astrofili elbani illustrano al pubblico la storia della città e le tradizioni locali, l’archeologia e la storia geologica dell’Isola e la sua natura, oltre ovviamente alle meraviglie del cielo. Un’ altra delle mete delle escursioni notturne è Sassi Ritti, un sito archeologico composto da quattro monoliti megalitici situati a oltre 300 metri sul livello del mare. Si tratta di uno dei più suggestivi e antichi luoghi di culto delle popolazioni che abitarono l’isola durante l’età dei metalli. Il sito si trova su un pianoro da cui si può godere della vista sull'Isola di Montecristo. Nel mese di agosto, quando la luna piena illumina il paesaggio, a Sassi Ritti si tengono eventi speciali con osservazioni astronomiche accompagnate da musica, spettacoli e degustazioni, realizzati in collaborazione con l’associazione culturale Le Macinelle.

Un progetto in espansione: il primo osservatorio astronomico permanente

L’Elba sta anche realizzando il suo primo osservatorio astronomico permanente. Il progetto renderà possibile non solo l’osservazione guidata degli astri, ma anche attività di ricerca e divulgazione scientifica, con il coinvolgimento di scuole e turisti. L’osservatorio sarà infatti un punto di riferimento per gli amanti del cielo, un vero e proprio polo scientifico dedicato alla ricerca astronomica e a supporto dell’astronomia professionale.

Turismo, cultura e sostenibilità

“L’astroturismo rappresenta un’importante opportunità per valorizzare l’Elba anche fuori stagione - commenta Niccolò Censi, responsabile Gat, Gestione Associata della promozione del turismo all’Elba - Il progetto punta a rafforzare l’attrattività turistica dell’isola attraverso un’offerta culturale innovativa che non solo arricchisce l’esperienza dei visitatori, ma contribuisce anche alla crescita del territorio. L’astroturismo, infatti, si integra perfettamente con le altre proposte culturali dell’isola, offrendo eventi che spaziano dall’osservazione delle stelle alla musica, alla poesia e alla storia”.

“Il progetto nasce dalla volontà di creare uno spazio dedicato alla divulgazione scientifica e all’osservazione astronomica sull’isola – afferma Lello Tranchida, presidente dell’Associazione Astrofili di San Piero – valorizzando l’Elba attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti, dove l’astroturismo e il trekking notturno diventano strumenti per far scoprire l’isola sotto una luce nuova”.

Per maggiori informazioni: https://www.piazzaledellastronomia.it/