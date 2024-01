Cronaca Scoppia un petardo, un ragazzo ferito ad una mano 1 gennaio 2024

Redazione

Grosseto: Scoppia un petardo, un ragazzo si ferisce ad una mano. E' accaduto in via Mazzini a Grosseto, ore 01:19 della notte di Capodanno. Immediato l'intervento del 118. Il ragazzo, minorenne, è stato portato al Misericordia in codice 2 e successivamente trasferito a Careggi con l'elisoccorso Pegaso 2. Sul posto anche automedica di Grosseto e ambulanza della Misericordia di Grosseto. Seguici



