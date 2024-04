Scontro nella notte tra auto e moto

Grosseto: Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 23.44 della notte scorsa, per un incidente tra un’auto e una moto a Grosseto all'incrocio fra Via Senese e Via Lago di Varano.

Un 63enne è stato trasportato in codice 2 al Misericordia di Grosseto.

Sono intervenuti l'automedica di Grosseto, l'ambulanza della Misericordia di Grosseto, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.