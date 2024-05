Meteo. Come sarà il tempo martedì 21 maggio

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà nuvoloso al mattino con residue piogge. Dal pomeriggio netto miglioramento con schiarite in arrivo. Temperature con valori minimi fino 14-16°, massime con valori fino ai 22-23°. Venti da moderati a tesi di direzione variabile. Mare mosso.



In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso al mattino con residue piogge. Dal pomeriggio migliora con rasserenamenti in arrivo. Temperature minime con valori fino 8°, massime con valori fino ai 23-25°. Venti moderati di direzione variabile. Mare mosso.