Scontro fra due auto, tre persone ferite

Pitigliano: I mezzi e il personale 118 della Asl Tse sono intervenuti oggi a Pitigliano, strada Maremmana, ore 7:31 per prestare soccorso alle persone ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Tre persone di cui due, un uomo di 77 e una donna di 73 anni, sono stati trasportati in gravi condizioni con Pegaso 2 all'ospedale Le Scotte di Siena mentre un terzo, uomo di 41 anni, è stato trasportato in codice 1 all'ospedale di Pitigliano. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 di Pitigliano, Blsd e Pegaso 2 nonché vigili del fuoco e forze dell'ordine.



