Sconfitta a testa alta per le ragazze U15 del Us Grosseto contro la Fiorentina

Grosseto. Prova di orgoglio per la giovane formazione under 15 femminile del Grifone, che in questa occasione si confronta contro con la Fiorentina, società di serie A e modello anche nel calcio femminile. A Roselle, davanti ad un numeroso pubblico, la formazione viola parte fortissimo e si porta sul 2 a 0.

La grossetana Festelli accorcia le distanze grazie ad un goal molto bello. La Fiorentina ristabilisce le lunghezze, prima del rigore battuto con una freddezza invidiabile da Barbini. Da quel momento in poi, la partita passa in mano alla formazione ospite. La maggiore qualità e fisicità delle fiorentine è evidente in tutto. Giannini, che difende la porta delle maremmane, limita il passivo con alcune grandi parate. Nonostante il risultato negativo in casa biancorossa il clima è sereno e di festa. Nessuno può togliere alle ragazze l'orgoglio di avere giocato alla pari per lunghi tratti del match contro le più quotate avversarie considerando che fino a settembre. solo alcune di loro avevano giocato a calcio.