Sciopero generale venerdì 29 novembre

Grosseto: Sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 29 novembre. A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego.

Lo sciopero, proclamato dalle sigle sindacali: CGIL – UIL – USI – CUB – SGB - ADL COBAS - CLAP - COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL – COBAS, riguarda tutto il personale (aree dirigenziali e comparto).

Asl Toscana Sud Est rende noto che potrebbero verificarsi sospensioni delle prestazioni e dell’attività degli ambulatori ma saranno assicurate le prestazioni in urgenza come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero. La Azienda si scusa per eventuali disagi all’utenza.