Scatta il campionato di serie A1, con Circolo Pattinatori di scena sabato sulla pista di Giovinazzo

Grosseto: Scatta stasera il massimo campionato di hockey su pista, con il Circolo Pattinatori Grosseto impegnato alle 20 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) sulla difficile pista dell’Indeco Giovinazzo. La formazione biancorossa riparte per la quinta stagione consecutiva nella massima serie con Massimo Mariotti, il più grande giocatore è uscito dal vivaio grossetano, l’allenatore con il quale il Cp dette il via, ormai sei anni fa, a una cavalcata che l’ha portato dalla serie B alla semifinale scudetto e di Coppa Italia e alla Champions League. Grazie a Federico Paghi e a Michele Achilli, il Cp Grosseto è entrato di diritto nel gotha di questa disciplina e adesso starà a Massimo Mariotti proseguire la bella favola, con una squadra rinnovata per sette decimi e ringiovanita.





«Sono molto contento di esser tornato a far parte della grande famiglia del Circolo Pattinatori – dice Massimo Mariotti - Sono nato in questa società, ho avuto la fortuna di raggiungere i massimi traguardi: da giocatore ho vinto tutto, allenatore quasi, ed è molto bello essere tornato a casa. Ho le giuste motivazioni, sono coinvolto emotivamente in questa avventura».

«Negli ultimi anni è stato un crescendo di risultati, investendo cifre importanti – prosegue “Mister Hockey” - Quello che inizia sarà un anno più difficile, ma per natura non mi pongo limiti. Dovremo affrontare ogni partita per vincerla, rispettando il valore degli avversari. Abbiamo fatto un buon precampionato. Partiamo per mantenere la categoria, se saremo bravi riusciremo a ottenere qualche risultato di prestigio e una posizione importante».

Il primo impegno stagionale in Puglia mette nuovamente di fronte, dopo qualche anno, Massimo Mariotti a un amico-compagno di squadra Pino Marzella.

«La gara sul campo del Giovinazzo – sottolinea il mister del Cp Grosseto – è una delle più impegnative d’Italia, aldilà della lunghezza della trasferta, anche perché la prima giornata di campionato è difficile per tutte le squadre ed anche per Giovinazzo. Chiaramente più per noi che giochiamo fuori casa: troveremo un ambiente sicuramente caldo. I pugliesi sono reduci da una bella salvezza, quindi hanno il giusto entusiasmo e in estate si sono rinforzati. Ripeto, sarà una partita estremamente difficile e complicata, nella quale dovremo avere molta pazienza e avere equilibrio dentro la pista».

L’ambiziosa società pugliese si presenta ai nastri di partenza con tre innesti molto importanti. Da Bassano arrivano al difensore italo-argentino Samuel Amato insieme al portiere angolano Francisco Veludo che blinderanno la difesa che ha tanto condizionato la scorsa stagione dei biancoverdi. In attacco, dopo gli addii di diversi giocatori, la scelta è caduta sull’estro dell’argentino Lucas Tabarelli, che sarà affiancato anche dal confermato argentino Renato Clavel. Rientra da Matera Daniele Gadaleta, mentre il resto della rosa è formata poi da tutti i giovinazzesi a partire da Dangelico, Dilillo, Mezzina, Turturro e tanti altri giovani atleti già protagonisti in Under 23.

Il Cp Grosseto schiera l’organico al completo, con Stefano Paghi e Gaston “Tonchi” De Oro che hanno recuperato gli acciacchi mostrati nella vittoriosa gara con il Forte dei Marmi e con il capitano Pablo Saavedra in condizioni strepitose. Sarà il debutto ufficiale in maglia Cp di Fongaro, degli argentini Sillero, Barragan e dello spagnolo Cairo.

LA ROSA DEL CP: Portieri Filippo Fongaro, Gabriele Irace; esterni Stefano Paghi, Francisco Barragan, Pablo Saavedra, Gaston De Oro, Gabriel Cairo, Mattias Sillero, Alberto Cabiddu, Mattia Giabbani, Emanuele Perfetti. All. Massimo Mariotti; preparatore atletico Simone Zanobi; fisioterapista Luca Zicaro; team manager Giorgio Giusti; dirigente Alessandro Spinosa.

I PRECEDENTI. Lo scorso anno i grossetani si sono imposti per 6-2 all’andata sulla pista Mario Parri, mentre al ritorno a Giovinazzo è finita con un pirotecnico 7-7. Nelle dieci sfide in serie A1, sei sono le vittorie dei maremmani, tre quelle dei pugliesi, con un pareggio.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA. Sabato: Indeco Giovinazzo-Circolo Pattinatori Grosseto, Innocenti Follonica-Telea Sandrigo, TR Azzurra Novara-Canniccia Forte dei Marmi, GB Mec Viareggio-Wasken Lodi. Domenica: Tierre Montebello-Why Sport Valdagno, Ubroker Bassano-Trissino