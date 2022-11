Scarlino si conferma “Città che legge”

Confermato per il 2022-2023 l’importante riconoscimento del Cepell (Centro per il libro e la lettura) e di Anci. Assessore Bianchi: «Una comunità che legge è una comunità che cresce»

Scarlino: Il Comune di Scarlino, già “Città che legge” per il biennio 2020-2021, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento anche per il 2022-2023 annoverandosi tra i 718 Comuni italiani insigniti di questa importante qualifica. Scarlino è stata premiata in quanto soddisfa tutti i criteri richiesi dall’avviso pubblico del Cepell (Centro per il libro e la lettura) d’intesa con Anci (Associazione nazionale Comuni italiani). In particolare, ricevono il titolo di “Città che legge”, i Comuni in cui c’è una biblioteca regolarmente aperta e funzionante e una o più librerie sul territorio. Ad essere premiata è inoltre la partecipazione dell’Amministrazione comunale o di scuole, biblioteche, librerie, associazioni locali, ad uno dei progetti nazionali del Centro, l’esistenza di un festival, una rassegna o una fiera attinenti al libro, alla lettura, all’editoria, o l’esistenza di iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie, associazioni, e infine l’aver siglato un Patto locale per la lettura. A partire dal 2022-2023 l’aver stipulato un accordo simile è diventato un requisito necessario per poter ottenere la qualifica e il Comune di Scarlino lo aveva già sottoscritto nel marzo 2021, in occasione della candidatura alla qualifica per il biennio scorso.

«Una comunità che legge è una comunità che cresce – dice l'assessore alla Cultura Michele Bianchi –, perché essere città che legge significa vivere una quotidianità fatta di curiosità, di scoperte, di arricchimento per tutta la cittadinanza. Il riconoscimento non è solo un’etichetta formale, ma è la linea guida che deve indirizzare il nostro impegno quotidiano come Amministrazione nel continuare a realizzare concretamente azioni di promozione e valorizzazione della lettura. Penso ai tanti progetti realizzati in collaborazione con le scuole, con le nostre associazioni e alla neonata rassegna “Letteratura e teatro al Castello di Scarlino”, che ha fatto il suo debutto proprio nella passata stagione estiva, e ancora alle nuove iniziative che realizzeremo a partire da gennaio 2023. Ringrazio le scuole, le associazioni, le case editrici e gli autori primi firmatari del Patto della lettura che ha contributo alla riconferma del riconoscimento, segno, ancora una vota dell’importanza di fare rete tra tutte le realtà del territorio e i cittadini». A Scarlino e a tutti i Comuni che hanno ottenuto la qualifica 2022-2023 è riservata la partecipazione al bando di finanziamento per i progetti che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura.