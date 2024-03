Scarlino nel Cuore: "La sicurezza stradale è priorità indiscussa"

Scarlino: Scarlino nel Cuore ribadisce il suo impegno per la sicurezza di tutti coloro che percorrono le strade locali. «In collaborazione con la Provincia di Grosseto - si legge nella nota -, abbiamo intenzione di definire misure concrete per migliorare la sicurezza lungo la strada provinciale che collega il Puntone e Follonica. Tra queste, l'installazione di rallentatori, la realizzazione di attraversamenti sicuri per pedoni e ciclisti, e l'incremento dell'illuminazione lungo il percorso serale.



Rotatoria all'Imposto: un passo avanti per la viabilità locale. La realizzazione di una rotatoria all'Imposto rappresenterebbe un passo significativo verso una viabilità più fluida e sicura. Questa infrastruttura non solo agevolerebbe il transito dei cittadini e dei visitatori, ma contribuirebbe anche a modernizzare l'ambiente stradale, rendendolo più efficiente e sicuro per tutti.

Recupero delle vecchie Strade Bianche: riscoprire il fascino del passato. Ci impegniamo a preservare il fascino autentico delle tradizioni locali attraverso il recupero delle vecchie strade bianche. Queste antiche vie di collegamento rappresentano infatti un'opportunità unica per esplorare la bellezza naturale e culturale del nostro territorio, lontano dal trambusto delle strade principali. Attraverso questo progetto, miriamo a creare un tessuto urbano più armonioso e accessibile per tutti i cittadini, consentendo loro di connettersi con la tranquillità della campagna e le bellezze del territorio locale».