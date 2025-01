Scarlino Nel Cuore interviene sul completamento della scuola di Scarlino Scalo

Scarlino: «Quello che è emerso sulla stampa in merito ai lavori di completamento della scuola di Scarlino Scalo - si legge nella nota di Scarlino nel Cuore -, avviata dalle precedenti amministrazioni nel tempo, è un quadro a dir poco comico. Da un lato si evidenziano forti criticità nei rapporti con il Ministero anche per una banale “comunicazione dei dati” e dell’altra la scure del Governo Meloni sui finanziamenti che dovevano arrivare costringendo così l’Amministrazione a reperire risorse dal proprio bilancio. Nuovamente il Governo sta prendendo in giro non solo i cittadini ma anche le Amministrazioni amiche come la nostra guidata dalla Sindaca Travison che dovrà appunto correre ai ripari distogliendo risorse importanti da altre misure. Ci domandiamo quindi cosa verrà tagliato dal bilancio, visto che le somme sono non di poco conto, ai danni dei cittadini scarlinesi. L’altro aspetto che emerge è il totale isolazionismo di questa Amministrazione che non riesce a dialogare con gli organi sovracomunali per la risoluzione dei problemi. Ad oggi, dopo i tanti proclami e fantomatici progetti presentati in campagna elettorale, l’Amministrazione sta portando avanti solo quello che era già stato programmato dalle precedenti amministrazioni e di nuovo, dopo 6 anni di governo, ad oggi non abbiamo visto nulla».