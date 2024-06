Scacchi, Mattoallaprossima ancora sugli scudi

Grosseto: Si è tenuto a Cecina nel fine settimana un importante torneo a cadenza Rapid al quale hanno partecipato tre giocatori della ASD Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.



Risultato impressionante per Giona Baldo Gentile Gabriel, che subisce solo una sconfitta dal Maestro Internazionale vincitore del torneo e sale sul podio al al secondo posto dopo 9 turni, sconfiggendo giocatori ben più quotati sulla carta di lui.

Ottimo risultato anche per il diciasettenne che vince il premio come miglior Under18.

Sedicesimo in classifica invece Villino Gioele che chiude a 5 punti il torneo piazzandosi nella parte alta della classifica.





ASD Mattoallaprossima intanto si prepara a iniziare la stagione estiva con l'ormai imperdibile "Chess on the Beach 2024" kermesse gremita di eventi ed appuntamenti per tutti gli appassionati degli scacchi o per semplici curiosi che vorrebbero conoscere di più sullo sport della mente.

Tutti gli eventi su www.mattoallaprossima.it