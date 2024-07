Sangue, Avis lancia “Mettiti in gioco”, la campagna estiva per le donazioni

Canali social, affissioni e messaggi su sottobicchieri per parlare ad un pubblico trasversale, con un focus sui più giovani. La presidente Claudia Firenze: “È sempre la stagione più critica, la solidarietà non può andare in vacanza”



Firenze: “Mettiti in gioco”: è il titolo della nuova campagna estiva lanciata da Avis Toscana per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma. Un messaggio che sarà veicolato da più canali: oltre mille affissioni in oltre 50 Comuni toscani, 100mila sottobicchieri distribuiti gratuitamente da Avis in pub, birrerie e sagre del territorio, campagne social e spot radio.

“Maggio e giugno - commenta la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze - hanno già mostrato i primi segnali di cedimento in termini di donazioni e sappiamo che l’estate rappresenta sempre il periodo più critico. Questa campagna vuole intercettare un pubblico trasversale, ma ha un focus peculiare sui più giovani. La sensibilizzazione delle nuove generazioni è un passaggio fondamentale, così come la necessità di sfatare alcuni falsi miti ricorrenti”.

Il riferimento va a domande che la campagna affronta direttamente, come “Fino a che età si può donare?”, oppure “Bisogna essere in perfetta forma fisica per donare?”.

La campagna “Mettiti in gioco” - che ha vinto la seconda edizione del bando Corecom della Regione “La Toscana che fa bene”, come miglior campagna di comunicazione di pubblica utilità - punta quindi a fare centro da qui fino alla fine della stagione, facendo leva sulla qualità del messaggio e sui numeri.

“Parliamo - conclude la presidente - di un impegno davvero rilevante, finalizzato a coprire il più ampio range possibile: la solidarietà non può permettersi di andare in vacanza”.