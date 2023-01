Salute: "Vitamina day" al mercato di Coldiretti

Sabato 28 Gennaio 2023 dalle ore 8.00 al mercato di Via Roccastrada spremuta di agrumi contro i malanni di stagione

Grosseto: Per combattere gli effetti del ritorno del gelo e del maltempo e prevenire i malanni di stagione arriva il primo “Vitamina Day” con un appuntamento speciale al mercato contadino di via Roccastrada, 2 a Grosseto.

Per tutta la mattina, al mercato di via Roccastrada, sempre più punto di riferimento per molte famiglie alla ricerca di prodotti freschi, di stagione e soprattutto di qualità al prezzo giusto, ai clienti sarà offerta una spremuta di arance tricolori ed assaggi di agrumi per contrastare il raffreddore, mal di gola, tosse e le forme influenzali tipiche del periodo che hanno già colpito migliaia di cittadini (24,70 ogni mille pazienti secondo i dati Influnet), spinte dal brusco abbassamento della temperatura.

Per l’occasione sarà possibile firmare la petizione di iniziativa popolare contro il cibo sintetico per chiedere al Governo una legge che ne vieti la produzione e la commercializzazione.