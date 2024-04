Salute Salute della Donna 2024, l’Asl Toscana Sud Est per una settimana di cura al femminile 8 aprile 2024

Grosseto: L’Azienda USL Toscana Sud Est aderisce anche quest’anno alla Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) e alla settimana, dal 18 al 24 aprile, dedicata dalla Fondazione Onda ETS alla promozione dell’informazione, della prevenzione e della cura al femminile. Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche. Per quanto riguarda la provincia di Grosseto, le strutture dell’Asl Toscana Sud Est che partecipano all’iniziativa sono l’ospedale Misericordia di Grosseto e il presidio di Villa Pizzetti. Ospedale Misericordia di Grosseto

- Ecocolordoppler carotideo: 18 aprile dalle 8.30 alle 12.45; prenotazione all’indirizzo chirurgiavascolare.gr@uslsudest.toscana.it - Incontro con l’endocrinologo sulla Tiroide: 22 aprile dalle 16 alle 17 nell’auditorium del Misericordia; ingresso libero Villa Pizzetti

- Consulenza nutrizionale: 18 aprile dalle 9 alle 13; prenotazione il 10 aprile dalle 9.30 alle 10.30 allo 0564 485974 / 0564 483857



