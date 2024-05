Coppa Passalacqua: gara a senso unico tra Virtus Amiata e Follonicagavorrano

Grosseto: L'eccessiva differenza tecnica e fisica tra la Virtus Amiata e il Follonicagavorrano si converte in una gara a senso unico per i ragazzi rosso blu di Pagliarini. La Virtus presenta troppe assenze in rosa e non riesce ad arginare il gioco, gli schemi e la corsa degli avversari. Dopo 12' il Folgav è avanti 0-2, al termine della frazione iniziale conduce 0-5 con la tripletta di Mattia Pallini. La ripresa non cambia copione, Vuturo firma la doppietta per un totale di sette reti.



Una parentesi per la classe arbitrale. La terna della gara è stata formata pochi minuti prima del fischio iniziale a causa di troppe assenze o rinunce. Roberto Bocci, primo assistente, è entrato in campo con una fasciatura alla coscia per un infortunio muscolare stringendo i denti per portare a termine la gara. Una situazione delicata per la classe arbitrale dove occorrerebbe maggior coesione e senso di appartenenza per evitare situazioni di disagio.

Virtus Amiata – Follonicagavorrano 0-7 (0-5)

VIRTUS AMIATA: Corridori, Mazzolai (11' st Spisani), Sacchi (39' st Ketboga), Bindi, Verdi, Falasca, Ajdini, Benanchi, Guidotti, Duchi (8' st J. Pallini), Marchini. A disposizione: Pecci. Allenatore: Luca Corbari.





FOLLONICAGAVORRANO: Uccelletti (17' st Comparini), Stefanini, Picci (30' st Simoncini), Miccoli, Milano, Cionini, Moroni (3' st Sorvillo), Criscuolo, M. Pallini (6' st Scartabelli), Piazza (23' st Calvi), Vuturo. A disposizione: Agafitei, Ferraro, Artino. Allenatore: Daniele Pagliarini.





ARBITRO: Marco Boscagli; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Antonio Costantino.

RETI: 11' Criscuolo, 12' M. Pallini, 24' M. Pallini, 39' Piazza, 43' M. Pallini; 4' st Vuturo, 32' st Vuturo.

NOTE: ammoniti Moroni, Piazza. Calci d'angolo 0-8. Recupero: 0' + 0'.

Il torneo ha concluso la prima parte delle qualificazioni (12 partite) e questa è la situazione.

Girone A

Invictasauro – Fonteblanda 4-0

Argentario – Scarlino 2-3

Scarlino – Invictasauro 1-3

Fonteblanda – Argentario 2-2

Da giocare:

Invictasauro – Argentario

Fonteblanda - Scarlino

Classifica: Invictasauro 6, Scarlino 3, Argentario e Fonteblanda 1

Girone B

Follonicagavorrano – Venturina 3-1

Alberese – Virtus Amiata 1-4

Venturina – Alberese 0-0

Virtus Amiata – Follonicagavorrano 0-7

Da giocare:

Follonicagavorrano – Alberese

Venturina – Virtus Amiata

Classifica: Follonicagavorrano 6, Virtus Amiata 3, Venturina e Alberese 1

Girone C

Grosseto – Atletico Maremma 2-1

Sant'Andrea – Marina 1-1

Da giocare:

Marina – Grosseto

Atletico Maremma – Sant'Andrea

Grosseto – Sant'Andrea

Atletico Maremma – Marina

Classifica: Grosseto 3, Sant'Andrea e Marina 1, Atletico Maremma 0

Girone D

Nuova Grosseto – Atletico Piombino 1-1

Roselle – Alta Maremma 1-5

Da giocare:

Alta Maremma – Nuova Grosseto

Atletico Piombino – Roselle

Nuova Grosseto – Roselle

Alta Maremma – Atletico Piombino

Classifica: Alta Maremma 3, Nuova Grosseto e Atletico Piombino 1, Roselle 0