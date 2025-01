Sabato al Circolo Arci Manciano arriva la Befana!

Sabato 4 gennaio dalle 16.30 alle 17.30 al Circolo Arci Manciano Arriva la Befana! Impariamo insieme il canto tradizionale mancianese dell'Epifania

Manciano: La Biblioteca Comunale Antonio Morvidi e i suoi operatori invitano tutti al Circolo (via Marsala 103) per un pomeriggio fra letture, musica e laboratorio per bambini e ragazzi, con disegni da colorare e una merenda natalizia in compagnia. "Vi si dà la bonasera, vi si canta in armonia... vi s'annuncia la gran festa che domani è Befanìa..." Il canto della Befana è una tradizione antica e preziosa, tuttora profondamente sentita nel nostro territorio. Per trasmetterla a chi non la conosce ancora, abbiamo pensato a un pomeriggio a tema per i bimbi e le bimbe di tutte le età: con l'aiuto di alcuni cantori e suonatori impareremo insieme le parole e la melodia del canto della "Pasqua Befanìa" mancianese!

Vi aspettiamo!