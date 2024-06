Sabato a Buonconvento l'ottava NOVA Eroica

Buonconvento: Sabato prossimo, 22 giugno, Buonconvento ospiterà l’ottava edizione di NOVA Eroica, l’evento gravel con spirito eroico che si tiene in un territorio che unisce la val d‘Arbia, la val d’Orcia, le Crete Senesi e, da quest’anno, il Chianti con un nuovo percorso, Epic Route, disegnato unendo insieme i percorsi permanenti de L’Eroica ed Eroica Montalcino: “Sì, questa è la novità più importante dell’edizione 2024. spiega Franco Rossi, presidente dell’organizzazione – Abbiamo dato seguito alle richieste arrivate in passato; prevedere un percorso che rendesse merito al territorio di Terra Eroica, cioè i percorsi dei due eventi Classic, in una proposta per il mondo dei gravellisti. Una lunga distanza per favorire lo spirito avventuriero della bicicletta”.



Sarà dunque “una prima volta” per molti ai quali potranno tornare utili i consigli di Omar Di Felice, espertissimo delle lunghe distanze.

Omar, l’Epic Route sarà una distanza di circa 290 chilometri e 5500 metri di dislivello; un ciclista mediamente allenato in quanto tempo dovrebbe coprire la distanza?

“E’ molto soggettivo perché l’invito di NOVA è pedalare innanzitutto con l’obiettivo di scoprire e godere del territorio – risponde lo specialista romano -. Noi ultra-cyclist ci alleniamo proprio per coprire distanze così lunghe: penso che, come altri, partiremo all’alba e faremo ritorno a Buonconvento entro il tramonto. Però si può pensare di dividere il percorso, fare una sosta serale e ripartire all’alba del giorno dopo. Ma questo è un aspetto che rimane nella sensibilità di ciascuno”.

Considerando le temperature e la luce della stagione come converrà distribuire il carico di lavoro? “Secondo le previsioni sarà molto caldo. Io consiglio di pedalare molto dalla partenza delle ore 5.00 fino alle 10.30-11.00 e mettere tanti chilometri nelle gambe. Fermarsi per la sosta del pranzo e aspettare che il sole cali un po’ per pedalare nelle ore serali, quelle più piacevoli così da godere dei paesaggi e del tramonto”.

Alimentazione, idratazione e riposo; quali sono i consigli di Omar Di Felice?

“Idratarsi molto perché sono anche i primi caldi dell’anno. Il fisico – consiglia Di Felice - deve anca adattarsi al gran caldo perché la primavera è stata molto piovosa e abbastanza fresca per noi ciclisti. Bere tantissimo e rifornirsi ogni volta che c’è possibilità; direi una borraccia ogni ora. Lo stesso dicasi per l’alimentazione; mangiare poco ma spesso. Sono consigli che valgono per tutti. Io direi di provare anche le tipicità locali oltre le normali barrette e gel energetici. NOVA Eroica è un evento gravel ma anche di scoperta del territorio”.

Come alleviare la fatica e quali esercizi fisici sono consigliati?

“Io di solito, avendo una buona biomeccanica, una buona posizione in sella e un adattamento ideale alla posizione, non ho disturbi e fastidi. Consiglio di utilizzare le pause proprio per rilassare la muscolatura sotto tensione, dunque braccia, schiena e collo che sono le parti più critiche. Utilissimo fare stretching e esercizi di allungamento”.

Sarà meglio pedalare da soli o in gruppo?

“Sicuramente io amo molto pedalare in solitaria – spiega Di Felice - perché mi dà la possibilità di calibrare lo sforzo secondo le mie esigenze. Però non nascondo che in un evento come NOVA Eroica può essere piacevole fare un gruppetto omogeneo che non ci costringa ad andare troppo oltre le nostre possibilità e ci consenta di condividere la fatica, scambiare due chiacchiere e pedalare insieme”.

Passiamo alla bici: cosa portare assolutamente con sé?

“Io porterò sicuramente un kit per le forature, una o due camere d’aria, una chiave multitool per le eventuali riparazioni, una falsa-maglia per la catena e le luci perché è vero che ci sono molte ore a disposizione ma chi dovesse decidere di fare la corsa in giornata può finire per pedalare oltre il tramonto. Può accadere di tutto e può essere molto utile portare le luci con sé e garantirsi così la sicurezza”.

Dal punto di vista tecnico che accortezze torneranno utili?

“Consiglio di fare uno sforzo graduale. Partire molto tranquilli perché con percorsi così lunghi si fa sempre in tempo ad aumentare la velocità. All’inizio è sempre meglio essere un po’ conservativi. Sforzi così prolungati con il grande caldo e lo sterrato possono tradire le aspettative e non farci godere della parte finale del percorso”.

La Val d’Arbia, il Chianti, la Val d’Orcia e le Crete Senesi, Epic Nova rimarrà nel cuore non solo per l’impresa compiuta: “Il territorio si racconta da solo – conclude Di Felice - la provincia di Siena è ideale per la bici gravel e unisce varie tipologie. Il percorso Epic Route è un magnifico riassunto della bellezza della Toscana”.

Qui tutti i percorsi e le tracce gpx: https://eroica.cc/it/nova-eroica/storia-della-corsa

NOVA Eroica Buonconvento 2024



Buonconvento – piazza Garibaldi

Programma

Venerdì 21 giugno

Ore 14.00 - 20.00: Bike fitting presso Stand GENERALI

Ore 15.00: Apertura NOVA Bike Village

Ore 15.00 - 19.00: “Clean up your bike” Lavaggio Biciclette gratuito con NUNCAS

Ore 16.00: Ride “White Road By GARMIN Cycling Club” con Vincenzo Nibali, Alessandro Ballan, Daniel Oss, Marco Aurelio Fontana e Omar Di Felice - Stand GARMIN

Ore 15.00 - 21.00: Ritiro Buste Tecniche

Ore 15.00 - 21.00: Ritiro Pacco Gara

Ore 15.00 - 20.00: Ciclofficina Eroica

Ore 15.00 - 20.00: Spazio “Ciclo Club Eroica”

Ore 15.00 - 23.00_ “Eroica Caffè”

Ore 19.00: Aperitivo presso Stand Garmin

Ore 19.00: 20.00 Aperitivo Ciclo Club “Eroica Caffè”

Ore 20.00 - 22.00: Cena nel Borgo di Buonconvento

Musica ed Intrattenimento in Piazzale Garibaldi

Sabato 22 giugno

Ore 6.00 – 8.00: Ritiro Buste Tecniche

Ore 6.00 – 19.00: Ritiro Pacchi Gara

Ore 6.00 – 20.00: Ciclofficina Eroica

Ore 6.00 – 23.00: “Eroica Caffè”

Ore 6.00 – 19.00: Spazio “Ciclo Club Eroica”

Ore 08.00: Partenza NOVA Eroica 2024

Ore 9.00 – 19.00: Ritiro Buste Tecniche e Pacco gara NOVA Eroica Family

Ore 9.00 – 19.00: NOVA Eroica Bike Village

Ore 9.00 – 20.00: “Clean up your bike” Lavaggio Biciclette gratuito con NUNCAS

Domenica 23 giugno

Ore 8.00: Apertura NOVA Eroica Family

Ore 8.00 – 9.30: Ritiro Busta Tecnica e Pacco Gara

Ore 9.00_ Partenza NOVA Eroica Family

Ore 10.00 – 11.00: Merenda La Piana NOVA EROICA Family

Ore 11:00 – 12:00: Arrivo NOVA Eroica Family in via Soccini e consegna medaglia

Premi, Musica ed Intrattenimento

L’Eroica nasce in Toscana. Questione di anima, terra, strade bianche, paesaggi, buon vino e buon cibo, cultura e passioni, storia e Gino Bartali.



Oggi Eroica, sia nella proposta Classic che NOVA, è conosciuta in tutto il mondo per la sua gente speciale, i suoi valori e rappresenta in sé l’idea di uno stile di vita che guarda al futuro, nel rispetto di identità e ambiente, alla ricerca delle radici autentiche di un grande sport come il ciclismo

NOVA Eroica Buonconvento 2022 - foto Paolo Penni Martelli