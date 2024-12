Sabato 7 dicembre al Teatro Moderno di Grosseto omaggio a Morricone

Grosseto: Nel concerto omaggio a Morricone, ospite speciale Susanna Rigacci, per vent’anni la voce solista del maestro, conosciuta in tutto il mondo. Sabato 7 dicembre, ore 21.00 al Teatro Moderno di Grosseto, l'ensemble Le Muse diretto dal maestro Andrea Albertini ci conduce nell’universo creativo di Ennio Morricone nel concerto "Musiche da Oscar", non solo colonne sonore ma anche brani celebri del compositore

Sabato 7 dicembre, ore 21.00 Teatro Moderno, Grosseto Via Tripoli, 35, Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar - Special guest SUSANNA RIGACCI - Direzione/Pianoforte: Maestro Andrea Albertini - Orchestra: Ensemble Le Muse - Voce Solista: Angelica De Paoli

Biglietti da € 25,00 a € 50,00 prevendite ticketone.it