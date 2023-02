Rottamazione cartelle 2023: come fare domanda?

L'ufficio credito di Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione delle aziende



Grosseto: Cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, con pagamento della sola quota capitale. Per assistenza Irene Andreucci – responsabile del settore fiscale di Confartigianato Imprese Grosseto è a vostra disposizione, 0564 419611irene.andreucci@artigianigr.it.

L'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata "Rottamazione-quater" dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Confartigianato Imprese Grosseto è disponibile per tutte le informazioni, i servizi di calcolo delle rate e per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata entro il 30 aprile 2023.