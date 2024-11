Rotary Club Massa Marittima, un successo la raccolta fondi End Polio Now

“Viaggio nell’Odissea con l’attore Giacomo Moscato”.

Massa Marittima: Sabato 26 ottobre, nello splendido scenario della Sala San Bernardino, presso il Seminario Vescovile di Massa Marittima, oggi Casa Mater Ecclesiae, si è tenuto l’attesissimo evento organizzato dal Rotary Club di Massa Marittima che ha visto l’artista Giacomo Moscato narrare le gesta di Ulisse durante il suo epico viaggio di ritorno ad ITACA .

L’evento speciale è stato organizzato per coinvolgere e sensibilizzare tutto il territorio nei confronti della giornata internazionale End Polio Now del 24 ottobre, che come ogni anno intende promuovere una raccolta fondi pensata proprio per sviluppare l’azione internazionale che il Rotary ha messo in atto dal lontano 1985 e che ha come obiettivo l’eradicazione della Polio nel mondo. La Presidente Anna Montemaggi, con un importante sforzo organizzativo che ha coinvolto a vario titolo tutti i soci del Club, ha voluto soffermarsi sul valore simbolico della ricerca di Itaca da parte di Ulisse:

“Con questo evento, vogliamo non solo celebrare la grande letteratura di Omero, ma anche sensibilizzare la comunità sull’importanza della lotta contro la poliomielite” – ha dichiarato Anna Montemaggi, presidente del Rotary Club Massa M.ma. “Ogni contributo, per quanto piccolo, può fare una grande differenza nella vita di milioni di bambini. Invitiamo tutti a prendere consapevolezza di questa serata di cultura e solidarietà”

“Ognuno di noi, come uomo, come socio Rotary, può considerarsi alla ricerca della propria Itaca, identificandola nella ricerca ed obiettivo del proprio agire: in questo serata” – continua la Presidente Anna Montemaggi - “il nostro obiettivo, ed è un obiettivo comune al Rotary in tutto il mondo, è quello di cancellare la Polio dalla terra, medianteuna azione di sensibilizzazione verso una vaccinazione da effettuarsi nei bambini di tutte le nazioni, ed in particolar modo, nei confronti di quelle popolazioni in cui ancora il morbo è presente.

“Come Club, per spiegare la nostra azione, era fondamentale partire dal coinvolgimento delle scuole: e questo abbiamo fatto”. La risposta è stata entusiasmante: alla serata infatti erano presenti molti giovani insieme ad alcuni professori ed anche la Preside dell’Istituto Superiore Prof.ssa Carli Emanuela e il Preside della Scuola Media Prof. Carlo Maccanti, a testimonianza della percezione dell’importanza dell’evento e del coinvolgimento che il Club è stato capace di creare.

Erano presenti oltre 160 persone , tra cui autorità civili (Sindaco ed Assessori del Comune di Massa M.ma), militari (il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Massa Marittima), Rotariane : Governatore Eletto Giorgio Odello, Governatore Nominato Alberto Papini, Past Governator Fernando Damiani, co-Prefetto Distrettuale Gianluca Rossi, Delegato Distrettuale al Protocollo Cerimoniale Marco Becucci, Presidente Commissione Distrettuale Alumni Biagini Susanna, Vice Presidente Rotary Club Pegaso Alumni Livi Francesco, Presidenti dei Rotary Club di Follonica e Piombino e Rappresentanti Rotaract di Area .

L’attore Giacomo Moscato, con la bravura e la maestria che lo contraddistinguono, ha portato in scena il dramma del viaggio di Ulisse con una narrazione epica assolutamente originale, alternando momenti di prosa, di recitazione e di poesia, con immagini e musiche che hanno immerso tutti gli spettatori nel poema epico di Omero, con una vivacità ed un rapimento davvero degno di nota. “Ringrazio il pubblico perché si è creata una simbiosi emozionante” - ha detto il prof. Moscato – “che mi ha sostenuto per tutta la durata della recitazione”.

L’ingresso all’evento, che si proponeva libero ed aperto a tutta la cittadinanza, era assolutamente gratuito mentre di converso si sollecitava una donazione a seguito della descrizione del progetto End Polio Now, debitamente spiegato nei momenti di preparazione alla rappresentazione utilizzando e proiettando il materiale messo a disposizione nel Brand Center del Rotary International.

La cifra raccolta nella serata, che ha superato ogni aspettativa, grazie alla generosità di tutti i Presenti, verrà interamente devoluta al Progetto End Polio Now .