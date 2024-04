Rossi (FDI): “Buoncristiani sarà sindaco del fare. Persona giusta per voltare pagina alla città"

Follonica: "La città di Follonica è davvero pronta a voltare pagina. Matteo Buoncristiani, un civico, uno stimato e giovane professionista, innamorato da sempre della sua città, l’uomo del fare, pronto a guidare la città del Golfo, assieme a tutta la coalizione del centrodestra unito. Basta con il solito apparato del Pd, autentico fallimento della politica.





Matteo Buoncristiani è l’uomo del fare, del voltiamo pagina seriamente, e non quello delle solite chiacchiere e promesse elettorali, sempre disattese da parte della sinistra. Matteo è davvero la persona giusta per tutta la società follonichese. Tracciamo assieme a lui, la rotta da seguire, per un rilancio economico e sociale che deve ruotare attorno ad una comunità che purtroppo si sente abbandonata. Un territorio, quello follonichese, che da sempre è stato in mano alla sinistra e all’immobilismo tipico del partito democratico in Maremma.

Fratelli d’Italia, assieme a tutto il centrodestra unito, è pronto per questa nuova sfida, e con Matteo Buoncristiani sindaco, finalmente sarà possibile finalmente voltare pagina anche in questa città”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia toscana, presente stamattina a Follonica alla presentazione del candidato sindaco Buoncristiani.