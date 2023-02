Rombano i motori con il 47° Rally Trofeo Maremma

La manifestazione organizzata dalla scuderia Maremma Corse 2,0 si svolgerà nei giorni 1 e 2 aprile 2023 e quest'anno andrà in scena con titolazione di gara nazionale valida per la Coppa di Zona. Via alle iscrizioni a partire da giovedì 2 marzo. Si chiuderanno improrogabilmente mercoledì 23 marzo alle ore 23:00.

Follonica: Grandi lavori alla scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0 impegnata nell'organizzazione del 47° Rally Trofeo Maremma che andrà in scena all'inizio del mese di aprile 2023 sulle strade maremmane .



Gli organizzatori, comunque, stanno lavorando sul tracciato che dovrebbe calcare quello delle precedenti edizioni, con 8 prove speciali e con i parchi assistenza, sfruttando le speciali che hanno fatto la storia del Maremma.

La scuderia Maremma Corse 2.0 si presenta con una edizione del Trofeo Maremma quale seconda prova della VI zona.

In questa seconda prova in calendario è prevista la presenza delle vetture Wrc Plus.

Definito il tracciato, con 8 prove speciali, per un totale di km. 73,490 su un totale complessivo di km. 373,630 dell'intero tracciato.

Si tratta di prove speciali, strutturate in due giorni di gara, in linea con il Maremma, la tradizione del rally tirrenico, andando a proseguire la sua lunghissima storia e ovviamente anche a soddisfare gli equipaggi più esigenti.

Oltre alla validità della Coppa di VI zona, la gara avrà di nuovo al via le vetture per la gara nazionale riservata alle vetture storiche, che giungerà all'ottavo anno.

Anche per questa edizione del “Maremma” Eni Reiwind sarà il main sponsor dell'evento.

Il 47° Rally Trofeo Maremma prenderà il via da Piazza Domenico Guerrazzi, sabato 1 aprile alle ore 17:01.

La gara si concluderà domenica 2 aprile, alle ore 17:35.

Il 47° rally Trofeo Maremma guarda da vicino al territorio, coinvolgendo le amministrazioni comunali di Follonica, cuore della gara, quindi Gavorrano, Massa Marittima e Scarlino che sostengono l'evento da tempo.