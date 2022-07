Politica Rogo in Maremma, Vescovi (Lega): "Solidarietà e vicinanza ai cittadini" 25 luglio 2022

25 luglio 2022 193

193

Redazione Roma: «Solidarietà a tutti i cittadini di Cingiano, circondati dalle fiamme. In questo momento dobbiamo essere tutti uniti per far fronte a una situazione davvero drammatica nella speranza si risolva tutto velocemente al meglio. La mia vicinanza anche al sindaco e alla giunta che sapranno affrontare anche questa emergenza». Lo dichiara il senatore della Lega Manuel Vescovi. annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Politica Rogo in Maremma, Vescovi (Lega): "Solidarietà e vicinanza ai cittadini" Rogo in Maremma, Vescovi (Lega): "Solidarietà e vicinanza ai cittadini" 2022-07-25T08:15:00+02:00 81 it Rogo in Maremma, Vescovi (Lega): "Solidarietà e vicinanza ai cittadini" PT1M /media/images/incendio-cinigiano-1.jpg /media/images/thumbs/x600-incendio-cinigiano-1.jpg Maremma News