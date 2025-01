Roccastrada investe nella cittadinanza attiva per progetti collettivi

C’è tempo fino al 23 febbraio 2025 per cittadini singoli o associati, per presentare una domanda/progetto finalizzati a proporre un’attività da svolgere come cittadini attivi, sulla base delle categorie individuate dall’Amministrazione Comunale.

Roccastrada: Il Comune di Roccastrada ripropone anche per l’Anno 2025 l’istituzione del “Servizio di Cittadinanza Attiva”, per lo svolgimento da parte dei cittadini di attività e servizi in favore della collettività, secondo i principi di cooperazione attiva. Riconoscendo l’utilità sociale della cittadinanza attiva, ha previsto per l’anno 2025, una riduzione pari al 50%, con un massimo di 250,00 euro per utenza, del tributo denominato TA.RI. (tassa rifiuti), per tutti coloro che parteciperanno concretamente alle attività previste dal servizio.

In questi giorni gli uffici comunali stanno lavorando per la rendicontazione degli interventi eseguiti dai “cittadini attivi” nell’anno 2024, ai quali verrà riconosciuta la premialità prevista con la TA.RI. dell’anno 2025.

Le categorie di intervento per le quali i cittadini possono presentare progetti sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

Manutenzione, sfalcio e pulizia aree verdi, parchi pubblici;

Manutenzione, sfalcio e pulizia aree verdi scolastiche;

Manutenzione di ringhiere, balaustre e barriere metalliche;

Manutenzione elementi in legno quali staccionate, barriere, arredo urbano e giochi bambini;

Interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati;

Attività varie di interesse generale a supporto dell’Amministrazione comunale nella realizzazione di progetti o iniziative di pubblica utilità.

“Sulla scorta delle positive esperienze maturate negli scorsi anni, vogliamo riproporre anche per l’anno 2025 il progetto “Cittadinanza attiva” incrementando la disponibilità di risorse a 10.000 € rispetto agli 8.000 € dello scorso anno. La cura dei beni comuni - come spiega il sindaco Francesco Limatola - è un tema sempre più importante in epoca di mancanza di risorse. Allora è la comunità tutta che insieme al comune in un nuovo welfare di comunità deve prendersene cura. Il Comune di Roccastrada è stato uno tra i primi in Italia ad attivare questo tipo di progettualità grazie a una comunità fatta di persone che hanno fatto del proprio impegno civico una ragione di vita”.

Lo schema di domanda da presentare è reperibile sul sito web del Comune www.comune.roccastrada.gr.it. Le domande/progetti presentate saranno valutate in relazione alle proposte d’intervento e accettate fino ad esaurimento della somma stanziata di € 10.000,00.

Le domande/progetto devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Roccastrada (al piano primo del Palazzo comunale), inviate tramite PEC all’indirizzo: comune.roccastrada@postacert.toscana.it), oppure spedite all’indirizzo del Comune in Corso Roma n. 8 – 58036 – Roccastrada (GR), tramite raccomandata postale A/R che dovrà comunque pervenire entro il termine di scadenza del presente avviso, non assumendo valore il timbro di presentazione della raccomandata (N.B.: il comune non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi o dispersioni di domande per disguidi postali o imputabili a terzi).

Per informazioni è possibile rivolgersi al personale della Unità Operativa 3 tel. 0564.561218 o 0564/561222.