Roccastrada, Bellettini (FDI): “Il dipinto tornerà a Torniella come avevamo proposto noi”

Roccastrada: “Meglio tardi che mai”. A parlare è Moreno Bellettini presidente del circolo di Fratelli d’Italia Roccastrada.

"Apprendiamo dalla stampa con soddisfazione, che a 5 anni dai nostri solleciti nel restaurare e riportare nella frazione di Torniella il dipinto, che ricordo essere tolto dal comune dalla cappella del cimitero di Torniella, raffigurante la rappresentazione della "deposizione della croce ", finalmente verrà collocato nella locale chiesa Parrocchiale, così che i parrocchiani potranno nuovamente ammirare e raccogliersi davanti a una carissima immagine religiosa", conclude per il circolo di Fdi Roccastrada, il presidente Moreno Bellettini.



