Roberto Vellani trionfa nel 42° Rally Appennino Reggiano

Castelnovo ne' Monti: Finale scoppiettante del 42° Rally Appennino Reggiano e successo in volata di Roberto Vellani e Gianmaria Marcomini, che sono riusciti a triofare, portando al successo la Skoda Fabia targa Munaretto, avendo ragione alla fine su Medici (Skoda Fabia) per appena una manciata di secondi, al termine di una gara esaltante dove non sono mancati i colpi di scena dove anche l'equipaggio toscano Tosi-Dello Sbarba (Skoda Fabia Evo) targata Movisport sono stati protagonisti ma che alla fine si sono dovuti accontentare della terza poltrona del podio con un ritardo di 10”3 dal vincitore Vellani.



E' stata una edizione vibrante, e ottimamente organizzata dalla scuderia Maremma Corse 2.0 di Follonica, andata in scena a porte chiuse, divieto imposto dalla Prefettura di Reggio Emilia che non voleva il pubblico lungo le prove speciali.