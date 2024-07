Attualità Roberto Mugnai, eletto Vicepresidente nazionale del sindacato Dirigentiscuola 2 luglio 2024

Grosseto: Importante riconoscimento per il grossetano Roberto Mugnai, da più di 30 anni dirigente scolastico in varie scuole della Provincia di Grosseto (attualmente al Polo Liceale P.Aldi), in occasione del Congresso Nazionale Dirigentiscuola, sindacato rappresentativo a livello nazionale, tenutosi a Roma a fine giugno. Mugnai, già presidente regionale e membro della segreteria nazionale, è stato eletto in occasione del congresso Vicepresidente nazionale.

Il sindacato Dirigentiscuola, unica organizzazione sindacale di soli dirigenti scolastici nonché rappresentativa dell’Area Istruzione e Ricerca, rappresenta la categoria dei dirigenti della scuola; ne tutela gli interessi morali ed economici, partecipa a tutti gli incontri con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con lo stesso Ministro Valditara. «Un ruolo di grande responsabilità, che mi vedrà impegnato nei numerosi incontri a Roma con il M.I.M.: l’obbiettivo è quello di tutelare una categoria, ruolo chiave all’interno della scuola, le cui responsabilità gestionali, gli obblighi sulla sicurezza, i rischi penali e civili sono andati aumentando negli ultimi anni in modo esponenziale, senza che sia corrisposta nell’amministrazione e nell’opinione pubblica una adeguata consapevolezza di questa grande nuova complessità del ruolo», così il vicepresidente Roberto Mugnai. Seguici



