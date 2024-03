Roads®, di Alessandro Frangioni, è tra le migliori agenzie Google Partners

L’agenzia digitale Roads®, con sede a Fucecchio (Firenze), ha ottenuto lo stato di Premier Partner 2024, il riconoscimento più elevato nell'ambito del programma Google Partners.

La Digital Marketing Agency, fondata da Alessandro Frangioni, nel corso degli anni si è distinta per i notevoli risultati ottenuti grazie alle strategie di Advertising e Marketing Automation realizzate per numerosi brand, noti sia a livello nazionale che estero. Tra Meta Ads (Instagram e Facebook), TikTok Ads, Google Ads e YouTube Ads, il budget investito nell’ultimo anno è di quasi 9MLN di €.

Il riconoscimento ottenuto, ovvero la nomina di Google Premier Partner per il 2024, attesta che l’azienda rientra nel 3% delle migliori agenzie Google Partners italiane; questo accerta le competenze da leader nello stabilire i rapporti con i nuovi clienti e nel favorire la crescita della clientela. Grazie a queste qualità, sono sempre più i nuovi brand (specialmente eCommerce) che decidono di affidarsi ad Alessandro per ottenere i risultati desiderati.

Le prime parole del fondatore, dopo aver ricevuto l’email di conferma da parte del team Google, sono state: “Un riconoscimento davvero inaspettato, ma che ammiravo e sognavo da tempo”. Per poi proseguire con: “Di solito lo status di Google Premier Partner viene assegnato a agenzie più strutturate, con team interno, proprio per la complessità nel gestire budget importanti e con risultati notevoli per i propri clienti. In Roads ogni progetto è seguito al 100% da me, selezionando attentamente i brand con cui decido di collaborare. Per questo non me lo aspettavo.”

Un traguardo, quindi, davvero importante considerando che Google ha riconosciuto gli importanti obiettivi raggiunti dai partner di marketing digitale che, in tutto il mondo, hanno ottenuto i migliori risultati. Di seguito il link ufficiale alla directory di agenzie Google Premier Partner 2024:

https://partnersdirectory.withgoogle.com/intl/it/partners/2440630964

Link al sito web Roads®:

https://www.hello-roads.com/