Ristrutturato il supermercato Coop di Arcidosso

La Cooperativa investe sul territorio dell’Amiata grossetana



Arcidosso: Dopo una settimana di ristrutturazione sabato 22 aprile ha riaperto al pubblico il supermercato Coop di Arcidosso, Piazza Donatori del Sangue. Il negozio di 550 mq è stato completamente rivisitato e ammodernato. Ampliata l’offerta del reparto Ortofrutta e del Banco Gastronomia ancora più ricco di eccellenze alimentari locali e non solo, lavorazione interna delle carni bovine con vendita a libero servizio, compresa la salsiccia prodotta dai macellai del negozio. La Forneria e il banco caldo completano l’area dei Freschissimi. Cresce inoltre la proposta di prodotti a marchio Coop, sperimentando un assortimento innovativo, per andare incontro a tutti i bisogni, cresce anche la presenza di produzioni del territorio per rispondere alle esigenze della spesa quotidiana di soci e clienti locali, pensando anche alle presenze turistiche.

Anche la comunicazione interna è stata rinnovata, studiata per evidenziare tutte le novità e arricchita da immagini del territorio di Arcidosso. Nel punto vendita lavorano 14 dipendenti. Con questa ristrutturazione si conclude il riposizionamento di Coop nell’area dell’Amiata grossetana, iniziata durante la pandemia Covid-19 con l’apertura del nuovo supermercato a Santa Fiora.