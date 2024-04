Riprende il Torneo Open di Tennis di Acquapendente

Acquapendente: Cinque incontri al Torneo Open di Tennis di Acquapendente prima della pausa pasquale (si riprenderà domani pomeriggio). Nella parte alta del tabellone finale finiscono tutte le speranze aquesiane di centrare un risultato di rilievo.

Il 4.2 Roberto Vinciarelli lotta strenuamente (4-6/6-3/10-3) ma alla fine è costretto ad inchinarsi al più quotato 3.5 Andrea Settimi. Sempre nel medesimo settore, il 3.5 Luca Pietretti supera per 6-3/7-5 il pari categoria Marco Rossetti. Nella parte bassa “dea bendata avversa” per il 3.5 Neri Mattioli appiedato per infortunio.

A superare il turno senza giocare il pari categoria Fabio Perugini. A realizzare la sorpresa di giornata sempre in questo settore il 3.5 Lorenzo Betti che al termine di una gara combattuta (2-6/6-2/10-3) supera il più quotato 3.4 Federico Scipioni. Si conclude infine il primo dei due tabelloni limitati di Categoria 4. Se lo aggiudica il 4NC Marco Tramontana che supera per 6-2/7-5 il pari categoria Andrea Lanzi.