Rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali: a Grosseto il convegno ha riunito consulenti del lavoro

Grosseto: Una platea formata da consulenti del lavoro, professionisti, funzionari del Ministero del Lavoro e da tante piccole e medie aziende della provincia di Grosseto ha partecipato all’incontro sul rinnovo dei contratti di lavoro del Terziario e dei Pubblici esercizi organizzato da Confcommercio Grosseto e che si è svolto nella sala Marraccini di Banca Tema.

Dopo i saluti introduttivi del presidente provinciale di Confcommercio Giulio Gennari e del presidente provinciale di Fipe Danilo Ceccarelli, sono intervenuti Paolo Baldazzi, responsabile del settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni sindacali di Confcommercio, e Andrea Chiriatti, responsabile Lavoro e Relazioni Sindacali, previdenziali e formazione di Fipe. I lavori sono stati moderati da Stefania Fasano, responsabile dell'ufficio amministrazione del personale di Confcommercio Grosseto, mentre le conclusioni sono state affidate al direttore dell’associazione, Gabriella Orlando.

Il CCNL Terziario, firmato a fine marzo da Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, è il contratto più applicato in Italia, interessando tre milioni di lavoratori. Il contratto dei Pubblici esercizi, ristorazione e turismo, sottoscritto da Fipe, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, è stato rinnovato a giugno ed è il terzo più diffuso, coinvolgendo 300mila imprese e oltre un milione di lavoratori.

Giulio Gennari ha commentato: «Il contratto di lavoro è un presidio di legalità che consente di operare in un mercato con regole chiare, migliorando la qualità dei servizi per la collettività e garantendo maggiori tutele ai lavoratori. Il rinnovo dei contratti, a cui Confcommercio orgogliosamente contribuisce, rappresenta una spinta per l'economia del nostro paese. Come imprenditore, sono convinto che il nuovo CCNL porterà a risvolti positivi.»

Al margine della presentazione del rinnovo contrattuale dei Pubblici esercizi Danilo Ceccarelli ha detto: «Questo è un momento particolare per le imprese del nostro settore. Il rinnovo dei contratti è fondamentale, ma è necessario fare di più per affrontare le problematiche storiche, come la carenza di personale. Serve, ad esempio, una detassazione dei premi e degli straordinari, che attualmente gravano fino al 60% sui costi aziendali».

Gabriella Orlando e Stefania Fasano hanno concluso: «Siamo orgogliosi di aver realizzato a Grosseto un incontro unico in Italia, in cui sono stati illustrati e affrontati insieme i due CCNL Terziario e Pubblici esercizi. Questi contratti rappresentano una nuova linfa vitale per il nostro settore. Gli aumenti non solo garantiscono un giusto compenso ai lavoratori, ma riflettono anche la volontà delle aziende di crescere e migliorarsi».