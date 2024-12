Ringraziamenti ai Volontari della Croce Rossa Italiana

Monte Argentario: Siamo a ringraziare alcune associazioni e nostri volontari - scrive Michele Casalini - , per recenti iniziative che hanno portato nuove donazioni a Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento. Risorse che saranno utilizzate nel 2025 per acquisti apparecchiature ed automezzi, come già deciso in sede di consiglio direttivo.

Ci riferiamo a Gruppo Donne di Porto Ercole, Katia Bianchi, per un evento, che ha riscosso molto successo e sarà ripetuto nel corso di febbraio del 2025, con la stessa formula. E' intervenuto il sindaco di Monte Argentario, dottor Arturo Cerulli.

Importanti aiuti, già versati presso il conto aperto in Banca Tema, sono arrivati dal mercatino pre natalizio, proposto da area due socio assistenziale.





Grazie ad Elsa Ciocca, al dottor Carmine De Francesco per gli aiuti e le donazioni fatte in questi giorni a Talamone e Fonteblanda, sempre pro Cri.

Grazie a Sezione Soci della Unicoop Tirreno della Costa d'Argento - continua Casalini - , nel supermercato di Neghelli, ad Orbetello sono stati raccolti, grazie al cestello solidale molti nuovi aiuti alimentari anche in questi giorni di festa, per questa riuscita iniziativa che va avanti da tempo. I viveri via via vengono raccolti da operatori volontari Cri per lo sportello sociale di Orbetello, che ha sede al piano terra di Via Gioberti, 16—18.

Grazie ancora a Forno Marconi di Neghelli, Cantina Le Grotte di Orbetello Scalo, Vincenzo Ercoli, Banca Tema, agenzia di Orbetello.

Un doveroso e sincero riconoscimento a tutte le persone, volontari, volontarie e dipendenti che in questi giorni sono stati in servizio nelle molteplici iniziative e servizi presenti per le feste di Natale, che ora proseguono con gli ultimi giorni del 2024 ed i primi del 2025.

Michele Casalini conclude ringraziando la signora Elsa Ciocca, di Talamone, che come ogni anno, nel mese di dicembre ha raccolto, a Talamone, una serie di donazioni a sostegno delle attività della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento.

Le donazioni sono state consegnate al Delegato Cri di Talamone e Fonteblanda, il dottor Carmine De Francesco, che è anche un istruttore nazionale di guida di Cri, che le ha consegnate al Comitato, poi versarle sul conto della Organizzazione, presso Banca Tema, agenzia di Orbetello.

Talamone ospita diversi servizi sia di Cri, che in convenzione, una Para Farmacia, ambulatori di medici di Famiglia e Pediatra.